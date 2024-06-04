Trabzon'da Dilencilikle Mücadele: 2024 Yılında 354 Dilenciye Müdahale Edildi - Son Dakika
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Trabzon'da Dilencilikle Mücadele: 2024 Yılında 354 Dilenciye Müdahale Edildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, dilencilikle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılında 354 dilenciye müdahale edilirken, 3 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

04.06.2024 12:28
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından dilencilikle mücadele çalışmalarında 2024 yılı içerisinde 354 dilenciye müdahale ederken, 3 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Trabzon'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan ziyaretçi sayısından dolayı Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için tedbirleri artırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehrin muhtelif yerlerinde dilencilere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde zabıta ekipleri, 2024 yılı içerisinde 354 dilenciye müdahale ederken bunlardan 3'ü hakkında idari işlem başlatıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehirde dilencilikle mücadelenin devam ettiği belirtilerek "7 kişiden oluşan 2 tanesi motorlu olmak üzere 2 farklı ekibimiz, sürekli dilencilikle mücadele konusunda çalışmalarını yürütüyor. Bunlara ek olarak tüm ilçelerdeki zabıta ekiplerimiz de çalışmalarını aynı kararlılıkla yürütüyor. Özellikle sirkülasyonun yoğun olduğu bölgelerde ekiplerimiz daha yoğun bir faaliyet gösteriyor. Dilencilikle mücadele konusunda sadece zabıta ekiplerimizle değil Emniyet İl Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi ile müşterek çalışıyoruz. Şehirdeki huzur ve güven ortamını idame ettirmek için çalışmalarımız kararlılıklar devam edecek" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Dilencilikle Mücadele: 2024 Yılında 354 Dilenciye Müdahale Edildi - Son Dakika

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