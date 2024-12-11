Trabzon'da Döviz Bürosu Soygunu: 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

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Kent merkezindeki döviz bürosunda yaşanan soygunda 7 kişi adliyeye sevk edildi

TRABZON - Trabzon'un en işlek caddesi üzerindeki bir döviz bürosunda yaşanan 390 bin dolar ile 185 bin avroluk soygun ile ilgili 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'nda 7 Aralık tarihinde bir döviz bürosunda hırsızlık meydana geldi. Döviz bürosuna giren hırsızlar, açtıkları kasadan 390 bin dolar ile 185 bin avro alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahipleri, sabah saatlerinde döviz bürosunu açınca durumu fark ederek, polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından soygunla ilgili bağlantısı olduğunu tespit edilen 7 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.