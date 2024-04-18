Trabzon'da düğünde atılan silahtan çıkan mermiyle bir kadın yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da düğünde atılan silahtan çıkan mermiyle bir kadın yaralandı

Trabzon\'da düğünde atılan silahtan çıkan mermiyle bir kadın yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düğünde kuru sıkı tabanca ile ateş edenler arasında İstanbul'da görev yapan bir kadın polis memuru ile adliye çalışanının da olduğu belirlendi. Atılan silahtan çıkan yorgun mermi nedeniyle bir kadın boynundan hafif şekilde yaralandı. İnceleme devam ediyor.

18.04.2024 14:04
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir düğünde atılan silahtan çıkan yorgun mermi nedeniyle bir kadın boynundan hafif şekilde yaralandı. Düğünde kuru sıkı tabanca ile ateş edenler arasında İstanbul'da görev yapan bir kadın polis memuru ile adliye çalışanının da olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Eskiköy Mahallesi'nde geçtiğimiz 14 Nisan Pazar günü saat 13.00 sıralarında N.U. (64) komşusundan evine gittiği esnada boyun ve omuz sol kısmında kalan bölgeye yorgun mermi isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince yapılan araştırmalarda düğünde kuru sıkı tabancayla ateş edildiği ve ateş eden kişiler arasında N.Ç. (49) isimli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan kadın polis memuru ile B.B. (24) isimli İstanbul Adliyesi'nde çalışan memurun da olduğu belirlendi. Söz konusu 2 kişi hakkında '5279 SKM madde'den işlem yapılarak kuru sıkı silahlarına el konulurken, her 2 şahsa ayrıca 8 bin 322'şer TL olmak üzere toplam 16 bin 644 TL para cezası verildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da düğünde atılan silahtan çıkan mermiyle bir kadın yaralandı - Son Dakika

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