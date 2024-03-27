Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalırken, toprak altında kalan işçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi. - TRABZON
Son Dakika › 3.Sayfa › Trabzon'da Göçükte 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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