Trabzon'da İnşaat Iskelesi Çöktü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da İnşaat Iskelesi Çöktü, 3 Yaralı

Trabzon\'da İnşaat Iskelesi Çöktü, 3 Yaralı

Ortahisar'da çöken iskelenin altında bir işçi kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor.

12.12.2024 18:23
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı, çöken iskelenin altında kalan işçiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında kaldığı belirlenen işçinin bulunması için İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Kayıp işçinin telefonunu arayan ekipler telefonun çalması üzerine çalışmalarını o noktaya yoğunlaştırdı. Havanın kararması ile birlikte ekiplere aydınlatma desteği verilirken, iskelenin altındaki şahsın hayatından endişe ediliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da İnşaat Iskelesi Çöktü, 3 Yaralı - Son Dakika

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