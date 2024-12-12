Trabzon\'da İnşaat İskelesi Düşüldü

3.Sayfa

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı, çöken iskelenin altında kaldığı iddia edilen bir işçiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında bir işçinin kalmış olabileceği iddiası ile İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yaralı işçiler ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. - TRABZON