Trabzon\'da Kaza: Araç Dereye Uçtu, 2 Yaralı

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Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında bir aracın dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yomra ilçesi Özdil yolu Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.S. yönetimindeki 55 AIS 739 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç içerisinde bulunan sürücü Ş.S. ve F.S. yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası derede ters dönen araç çekici yardımıyla çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON