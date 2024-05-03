Trabzon'da Öğrenci Servisi Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trabzon'da Öğrenci Servisi Tartışması

Trabzon\'da Öğrenci Servisi Tartışması

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kullandığı servis aracının önüne kesen minibüs şoförleriyle yaşanan arbede sonrasında Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, öğrencilerin mağdur olmaması için yapılan uygulamaların olduğu belirtilerek, yaşanan olayın tüm öğrencileri mağdur etmemesi adına hizmete devam edileceği vurgulandı.

03.05.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından kiralanan öğrenci servisine kızan minibüs şoförlerinin aracın önüne kesmesi sonucu çıkan arbede ile ilgili Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaşanan olayın kendilerini de üzdüğünü belirtilerek "Bu olay hepimizi üzmüştür. Bu öğrenciler bizim de evladımız ve ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Bu güne kadar öğrencilerimizin mağdur olmamaları için Sürmene Şoför esnafı olarak birçok uygulamayı hayata geçirdik. Öğrencilerimizin okula kolay ulaşımı için her gün saat 07: 00 ' de Trabzon Merkeze ve KTÜ kampüsüne 3 boş araç göndermekteyiz. Üniversite öğrencilerimize indirimli tarife uygulayan nadir ilçelerden biriyiz, ortaokul ve lise için geçerli olan öğrenci indirimini, destek olmak amacıyla üniversite öğrencilerimize de uyguluyoruz. Okul çıkış saatlerinde öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına; normalde hat güzergahının dışında bulunan okullarından alınmalarını sağlamaktayız. Yine öğrencilerimizin ulaşımında sıkıntı yaşamaması adına durak görevlimize her an ulaşmalarına imkan sağladık. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda; Sürmene şoför esnafı bugüne kadar her zaman öğrencilerimize ulaşım kolaylığı sağlamak adına yeri geldiğinde kendinden de fedakarlık yaparak çalışmıştır. Yaşanan son olay en çok Sürmene şoför esnafını üzmüştür. Defalarca uyarılmasına ve sözlü yasal girişimlere rağmen güzergah dışı çalışma izni olmayan servis aracı ısrarla öğrencileri taşımaya devam etmiş ve yaşanan son olaya gelinmiştir. Bu olayda tamamen uyarı amacıyla servis şoförüyle şoför esnafımız arasında başlayan konuşma, 2 öğrencinin müdahalesiyle tartışmaya dönüşmüş ve kamuoyuna yansıyan üzücü olay yaşanmıştır. Sürmene şoför esnafı olarak 2 öğrencimizin karıştığı bir olayı elbetteki tüm öğrencilerimize mal etmiyoruz ve onların mağdur olmaması adına hizmete devam edeceğiz. Bu tür olayların yaşanmaması adına da yetkili kurumları göreve davet ediyoruz" ifadelerini yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Sürmene, Trabzon, Ulaşım, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Öğrenci Servisi Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:33:27. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Öğrenci Servisi Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement