Saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
09.01.2026 13:45  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden Temel Altuntaş bugün son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından cenazesi kılınan namazla toprağa verildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden Temel Altuntaş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ortahisar ilçesindeki Ayasofya Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Temel Altuntaş (47) dün İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe saç ekimi yaptırmak üzere gitti. Burada bir anda fenalaşan Altuntaş için olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, bugün Cuma namazı sonrasında Akçaabat ilçesi Erikli mahallesi Merkez Camiindeki cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katılırken, namazın ardından evli ve 2 çocuk babası Altuntaş aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Altuntaş'ın yakını ve mahalle muhtarı Süleyman Altuntaş yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Çok iyi bir insandı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Düzenli sağlık kontrollerini ve check-up'ını yaptırırdı. Büyük bir şok ve üzüntü içindeyiz" derken, komşusu Barış Sandıkçı ise "Dün acı haberi duyduk. Genç yaşta ölümü bizi üzdü. Bildiğimiz herhangi sağlık sorunu, hastalığı yoktu. Birkaç gün öncede bir arkadaşımızın cenazesi için buraya gelmişti. Sağlığına dikkat ederdi. Varsa bir ihmal ortaya çıkar, Adli Tıp Raporu'ndan sonra her şey belli olur" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Temel Altuntaş, Ortahisar, Trabzon, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025’te En Çok Çeyrek Altın Basıldı 2025'te En Çok Çeyrek Altın Basıldı
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı
Beşiktaş’ta ayrılık Yakup Arda’nın yeni adresi 3. Lig Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 14:58:08. #7.11#
SON DAKİKA: Saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.