Trabzon\'da sahte alkollü içki operasyonu

Trabzon'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte alkollü içki operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha araştırmaları sonucu yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkollü içki sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine Ortahisar ilçesinde A.U. (53) isimli şahısın işyerinde sahte alkollü içki ürettiği ve piyasaya sürdüğü tespit edildi. Adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada 96 şişe votka ve rakı, 40 litre etil alkol ele geçirildi. A.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON