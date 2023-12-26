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Trabzon'da sahte alkollü içki operasyonu - Son Dakika
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Trabzon'da sahte alkollü içki operasyonu

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkollü içki sürüleceği bilgisini alarak Ortahisar ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 96 şişe votka ve rakı ile 40 litre etil alkol ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Trabzon\'da sahte alkollü içki operasyonu
26.12.2023 - 09:35,
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Trabzon'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte alkollü içki operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha araştırmaları sonucu yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkollü içki sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine Ortahisar ilçesinde A.U. (53) isimli şahısın işyerinde sahte alkollü içki ürettiği ve piyasaya sürdüğü tespit edildi. Adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada 96 şişe votka ve rakı, 40 litre etil alkol ele geçirildi. A.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Ortahisar, Trabzon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da sahte alkollü içki operasyonu - Son Dakika


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