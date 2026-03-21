Trabzon'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 4 Yaralı

21.03.2026 20:13
Ortahisar ve Araklı'da meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ve Araklı ilçeleri meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Değirmendere mahallesi Vatan Computer önünde bir motosiklet sürücüsünün yolda yürüyen 76 yaşındaki Hasan İleli'ye çarpması sonucu yaşlı şahıs ağır yaralandı. İleli kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İkinci kaza ise Araklı ilçesi Karadere Yolunda meydanageldi. Değirmencik ile Hasköy mahallelerini birbirine bağlayan köprü mevkiinde devam eden yol yapım çalışmaları sırasında stabilize yola giren 61 ACA 784 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada araç içerisinde bulunan araç sürücüsü Bünyamin D. ve araçda bulunan ailesinden 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
