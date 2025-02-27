Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Trabzon'da düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

27.02.2025 17:59
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

TRABZON - Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 3 tabanca, bir tüfek ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar, Arsin ve Of ilçelerini kapsayacak şekilde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat polislerinin de katılım ile 11 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyon neticesinde bonzai, metamfetamin, çok sayıda sentetik hap, kubar esrar, skunk esrar, tütün ile karışık esrar maddeleri, uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik düzenek, biri kuru sıkı olmak üzere 3 adet tabanca, fişek ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti ve 6136 SKM suçlarından adli tahkikata başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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