Trabzon'da yapılan operasyonda uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trabzon'da yapılan operasyonda uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı

Trabzon\'da yapılan operasyonda uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 6 hedef şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma düzenekleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar mahkemeye sevk edildi.

26.04.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 hedef şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 1 şahıs Amasya ilinde olmak üzere 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların evinde yapılan aramada bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai), kubar esrar maddesi, kenevir tohumu ile birlikte 2 adet payp ve 1 adet plastik uyuşturucu madde kullanma yarayan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Ö.B. (33) S.B. (23) B.E.T. (22) İ.B. (23) A.T. (27) ve F.S.A (27) İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Narkotik, Trabzon, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da yapılan operasyonda uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
10:28 Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:26:29. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da yapılan operasyonda uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement