Trabzon'da yangın: 1 ölü

05.05.2026 10:12  Güncelleme: 10:13
Trabzon'un Hayrat ilçesinde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde dün akşam bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kısa sürede büyüyen alevler tek katlı yarı ahşap evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangının söndürülmesinin ardından banyoda bulunan 75 yaşındaki Fatma Ahmetoğlu'nun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı kadının alevlerden kaçmak için banyoya sığındığı ancak yoğun dumana maruz kaldığı ifade edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde soba ihtimali üzerinde durulduğu ancak kesin nedenin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Hayatını kaybeden Fatma Ahmetoğlu'nun bugün öğle namazına müteakip Balaban Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

