Trabzon'da yayla evinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da yayla evinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Trabzon\'da yayla evinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinin Haçovit Yaylası'nda bir yayla evinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

21.08.2024 14:00
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Trabzon'un Araklı ilçesinin Haçovit Yaylası'nda bugün sabah saatlerinde bir yayla evinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili şahısların akrabası olduğu öğrenilen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası'nda sabah 06.40 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arif Altuntaş'a ait yayla evinde sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan Arif Altuntaş (66), Gülizar Altuntaş (61) ve akrabaları Kasım Altuntaş (67) olmak üzere 3 kişi yanarak öldü.

İstanbul'dan yaz tatili için yayla evlerine gelen Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin evdeki tadilat için de akrabalarından Kasım Altuntaş'ı da usta olarak getirdiği öğrenildi. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu 3 kişi ile dün Arif Altuntaş'ın tartışma yaşadığı ve yaşanan tartışmanın sabahında olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Kayacık mahalle muhtarı Ali Erbay, olayla ilgili jandarmanın incelemesinin sürdüğünü belirterek "Sabah 7 sıralarda beni azam aradı ve yaylara böyle bir olay olduğunu söyledi. Daha sonra itfaiye, jandarma ekipleri ve savcı yaylaya geldi. Olayla ilgili net bir bilgimiz yok. Jandarma ve savcılığın raporunu bekliyoruz. Ben 55 yaşındayım. Şok olduk biz bu tip şeyleri televizyonda izlerdik. Bugüne kadar köyümüzde böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştık" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da yayla evinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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