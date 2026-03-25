Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Öztürk: "Yangının yüzde 90'lık kısmını kontrol altına aldık" - Son Dakika
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Öztürk: "Yangının yüzde 90'lık kısmını kontrol altına aldık"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Öztürk: "Yangının yüzde 90\'lık kısmını kontrol altına aldık"
25.03.2026 21:36  Güncelleme: 21:55
Trabzon'un Arsin ilçesindeki Cirav fındık fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekiplerin cansiperane çalışmaları sonucunda, yangının diğer fabrikalara sıçraması önlendi. Olayda bir personel dumandan etkilendi, ancak hayati bir tehlike bulunmuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muharrem Öztürk, Arsin ilçesindeki fındık fabrikasında çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cirav isimli fındık fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında ilgili bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muharrem Öztürk, "16.50'de ihbar geldi. 1 dakika sonra ekiplerimiz yola çıktı. İlk ekibimiz Arsin ilçesinden geldi. 5 ilçeden 30 tane aracımız var. 60 tane personelimiz var. TİSKİ ile 40 aracımız burada bulunuyor. Yaklaşık 4 saattir müdahale ediyoruz. Yan tarafta silo vardı. Bizim öncelikli amacımız o siloya yangının sıçramamasıydı. Yan tarafta da başka bir fabrika vardı. Onlara sıçratmadan yangını söndürmeye çalıştık. Arkadaşlarımız cansiperane bir şekilde çalışıyorlar. İçeride fındık, fındık yağı, fındık kabuğu, karton ve ahşaplar bulunuyor. O nedenle söndürme çalışmaları zaman aldı. 1 tane personelimiz dumandan etkilendi. Ayrıca mal sahibi ufak bir kaza geçirmiş. Çok şükür hayati bir tehlike yok. Yüzde 90'lık kısmını kontrol altına aldık. Küçük bir kısım kaldı. Orayı da iş makinesi ile açarak soğutma yapacağız. Ondan sonra binayı komple soğutacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Belediye, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Trabzon, Arsin, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Öztürk: 'Yangının yüzde 90'lık kısmını kontrol altına aldık' - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Öztürk: "Yangının yüzde 90'lık kısmını kontrol altına aldık" - Son Dakika
