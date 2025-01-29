Trabzon'daki Olaylı Maç Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon'daki Olaylı Maç Soruşturması Devam Ediyor

Trabzon\'daki Olaylı Maç Soruşturması Devam Ediyor

Trabzon Başsavcısı Sedat Çelik, olaylı Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturmada 100'ün üzerinde taraftarın sahaya girdiğini belirtti.

29.01.2025 12:42
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 17 Mart 2024 tarihinde Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlanan olaylı maçla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirterek "100'e yakın vatandaş sahaya girdi, 25'e yakın fiili saldırı var; Bunların tespiti kolay değil. Tarafların bazıları uzlaştı. Uzlaşamayanlarla ilgili ise önümüzdeki süreçte yakın zamanlarda dava açılacak" dedi.

Trabzon Adliyesi'nde bugün basın mensupları ile bir araya gelen Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 2024 yılındaki savcılık faaliyetleri ile ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Başsavcı Sedat Çelik, 17 Mart 2024 tarihinde Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlanan olaylı maçla ilgili soruşturma sürecinin uzaması ile ilgili gelen soru üzerine "Soruşturma tamamen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inisiyatifinde başladı ve çok kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Maç sonrası 100'e yakın taraftar sahaya girdi, 25'e yakın fiili saldırı var. Bunların tespiti kolay değil. Ben Kahramanmaraş'ta depremi yaşadım. 500-600 insanı tutuklamaya sevk ettik. Bunların içinde eski milletvekilleri de var. Bu soruşturmalarda birinin telkini ile işler yapılmaz. Bazen böyle bir algı olabiliyor" diye konuştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında 7 Fenerbahçeli futbolcu hakkında 4 uzlaştırma, 3 takipsizlik kararı çıktığını da hatırlatan Başsavcı Çelik "Bu durumu uzlaştırmaya göndermeden çözemezsiniz. Süreç neden uzadı çünkü çok sayıda insan var. Uzlaştırmacımız bazılarına ulaşamıyor. Futbolcuların bir kısmına takipsizlik yazıldı. Bir kısmı ise uzlaştı. Uzlaşma nedeniyle de takipsizlik yazılacak. 3-4 tane Fenerbahçeli futbolcu uzlaştırmada ve 20 tane vatandaşın yaralamaya ilişkin konuda da uzlaştırma var. Uzlaşamayanlarla ilgili ise önümüzdeki süreçte yakın zamanlarda dava açılacak" şeklinde konuştu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 7 Aralık 2024 tarihinde Trabzon'da gerçekleşen döviz bürosu soygunu soruşturması ile ilgili soru üzerine de "Bir yere kadar ulaştık, belli bir miktar parayı bulduk. Yurtdışı bağlantıları olduğu için kırmızı bülten çıkarılacak. Buradaki bağlantıları üzerine çalışıyoruz. Detaylı soruşturma devam ediyor" ifadesinde bulundu.

Trabzon'daki dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek il genelindeki dolandırıcılık rakamlarını da paylaşan Başsavcı Çelik "2024 yılında merkez ve ilçeler dahil savcılıklarımıza toplam 3 bin 593 adet dosya gelmiştir. Bu olayların yüzde 99'unun mağduru burada, şüphelileri dışarda. Hiç bir şekilde sizi vali, savcı, polis adıyla arayanlara para vermeyin. Bir devlet görevlisi telefonda kimseden para istemez. Sizi böyle biri aradığında bilin ki dolandırıcı. İnsanlar bu dolandırıcılara yüklü miktarda para veriyor. Milyona varan paralar. Alın terimizi bu kişilere kaptırmayalım. Rakamlar çok büyük. Şurada giden parayı bulsak, milyonları buluyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'daki Olaylı Maç Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika

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