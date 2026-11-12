Trabzon Ortahisar'da iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Trabzon Ortahisar'da iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde öğle saatlerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenip yüksekten düşen bir kişi yaralanırken, iş yerindeki iki çalışan da dumandan etkilendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın saat 12.30 sıralarında Kutlugün Mahallesi Buluga Karakaş Küme Evleri mevkiinde inşaat malzemeleri satan bir işyerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. A.T.H. (30) yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek yüksekten düşerek yaralanırken, iş yerinde çalışan C.K. (43) ve D.Y. (47) de dumandan etkilendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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