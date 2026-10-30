Trabzon Ortahisar'da kavgada öldürülen kişinin cinayet şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon Ortahisar'da kavgada öldürülen kişinin cinayet şüphelisi 2 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Ortahisar\'da kavgada öldürülen kişinin cinayet şüphelisi 2 kişi yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Ortahisar Çukurçayır Mahallesi'nde bugün öğleden sonra çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldü. Kaçan 2 şüpheli, polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bugün çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay saat 14.45 sıralarında Çukurçayır Mahallesi Hasan Turfanda Caddesi'nde yaşandı. Ömer Faruk Bostan (28) isimli şahıs ile aralarında husumet bulunan S.S. (44) ve E.K. (37) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada S.S., yanındaki tabancayla Ömer Faruk Bostan'a ateş etti. 2 şüpheli olay yerinden motosiklet ile kaçarken, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bostan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan 2 şüpheli şahıs polis ve jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
ÇukurçayırOrtahisar3. SayfaCinayetTrabzonGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Tokayev’den Ankara’da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:22:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Trabzon Ortahisar'da kavgada öldürülen kişinin cinayet şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android