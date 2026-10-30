Trabzon Ortahisar\'da kavgada öldürülen kişinin cinayet şüphelisi 2 kişi yakalandı

Trabzon Ortahisar'da kavgada öldürülen kişinin cinayet şüphelisi 2 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Ortahisar Çukurçayır Mahallesi'nde bugün öğleden sonra çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldü. Kaçan 2 şüpheli, polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bugün çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.
Olay saat 14.45 sıralarında Çukurçayır Mahallesi Hasan Turfanda Caddesi'nde yaşandı. Ömer Faruk Bostan (28) isimli şahıs ile aralarında husumet bulunan S.S. (44) ve E.K. (37) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada S.S., yanındaki tabancayla Ömer Faruk Bostan'a ateş etti. 2 şüpheli olay yerinden motosiklet ile kaçarken, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bostan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan 2 şüpheli şahıs polis ve jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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