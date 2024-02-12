Trabzonlu ve Rizeli avcılar birlikte domuz avına çıktı - Son Dakika
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Trabzonlu ve Rizeli avcılar birlikte domuz avına çıktı

Trabzonlu ve Rizeli avcılar birlikte domuz avına çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan avcı dernekleri, Rize'nin Kalkandere ilçesi ile Trabzon'un Of ve Araklı ilçelerinde bir araya gelerek domuz avına çıktı. Kar yağışı sonrası mahalleye inen domuzlar, ekili alanlara zarar verdiği için 15 köpek ve 30 avcı sürek avına katıldı. Av sonucunda 25 domuz öldürüldü ve avcılar birlikte mangal ziyafeti düzenledi.

12.02.2024 09:18  Güncelleme: 09:20
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Trabzonlu ve Rizeli avcılar, Trabzon'un Araklı ilçesinde birlikte domuz avına çıktılar.

Rize'nin Kalkandere ilçesi ile Trabzon'un Of ve Araklı ilçesindeki avcı dernekleri hafta sonu Araklı ilçesi Pervane mahallesinde buluştu. Domuzların yüksek kesimlerde yaşanan kar yağışı sonrasında mahalleye inmesi ve ekili alanlara zarar vermesi nedeniyle 15 köpek ve 30 avcı sürek avına çıkarken, avda 25 domuz öldürüldü. Avcılar av sonrası hep birlikte mangal ziyafeti düzenlediler. - TRABZON

Kaynak: İHA

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