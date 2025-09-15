Trabzonsporlu Haluk Altın vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Trabzonsporlu Haluk Altın vurularak öldürüldü

Trabzonsporlu Haluk Altın vurularak öldürüldü
15.09.2025 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haluk Altın, tartışma sonrası tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli tutuklandı.

Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu Haluk Altın'ı çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda alkollü olarak işletmeye gelen Ceyhun Bulut işletme sahibi Haluk Altın arasında içeriye alınmadığı gerekçesi ile tartışma çıkmış, çalışanların araya girmesi ile taraflar ayrılırken, bir süre sonra geri dönen Ceyhan Bulut'un yanında getirdiği tabanca ile ateş ettiği Haluk Altın ağır yaralanmıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Haluk Altın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

İçeriye alınmayınca sinirle ateş açmış

1969-1977 yıllarında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenilen Haluk Altın'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın şüphelisi Ceyhun Bulut, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ceyhun Bulut adliyeye sevk edilirken, alınan ilk ifadesinde alkol almak için işletmeye geldiğini ve içeri alınmayınca sinirlenerek Haluk Altın'ı vurduğunu söylediği öğrenildi. Ceyhun Bulut, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mehmet Cemil, Trabzonspor, antalya, Ceyhun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzonsporlu Haluk Altın vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 01:04:11. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonsporlu Haluk Altın vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.