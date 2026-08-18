Aydın'da trafik ışıklarında satış yapan yaşlı kadın kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da trafik ışıklarında satış yapan yaşlı kadın kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Aydın\'da trafik ışıklarında satış yapan yaşlı kadın kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da mendil ve su satan kadına çarpan kamyonet, 68 yaşındaki kadının ölümüne sebep oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında trafik ışıklarında duran araçlara mendil ve su sattığı iddia edilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Otoban Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 06 EMY 408 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kavşak içerisinde mendil ve su sattığı iddia edilen Günay Çimentepe'ye (68) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Çimentepe ağır yaralandı. 

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çimentepe'nin kalbinin durduğu belirledi. Çimentepe yapılan kalp masajının ardından tekrar hayata döndürülürken, Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere yaşlı kadını hayatta tutmaya yetmedi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Çimentepe hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Efeler, Trafik, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik ışıklarında satış yapan yaşlı kadın kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ davasında yeni gelişme: Mahkemeden ’İmamoğlu’ kararı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yeni gelişme: Mahkemeden 'İmamoğlu' kararı
Erotik sahneleri olay olmuştu Kızılcık Şerbeti’nde rol alacak Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
İsmail Kartal’dan Lukaku için yanıt İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
Kerem Aktürkoğlu’ndan eleştirilere karşı olay cevap Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:13
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:00
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 13:41:33. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da trafik ışıklarında satış yapan yaşlı kadın kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.