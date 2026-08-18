Aydın\'da trafik ışıklarında satış yapan yaşlı kadın kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında trafik ışıklarında duran araçlara mendil ve su sattığı iddia edilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Otoban Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 06 EMY 408 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kavşak içerisinde mendil ve su sattığı iddia edilen Günay Çimentepe'ye (68) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Çimentepe ağır yaralandı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çimentepe'nin kalbinin durduğu belirledi. Çimentepe yapılan kalp masajının ardından tekrar hayata döndürülürken, Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere yaşlı kadını hayatta tutmaya yetmedi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Çimentepe hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.