Trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca yan yana toprağa verildi - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca yan yana toprağa verildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hasan ve Şemle Büyüksu çifti, bugün gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Kazada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

24.07.2024 11:32
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Trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca yan yana toprağa verildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araçta hayatını kaybeden Hasan ve Şemle Büyüksu çifti gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Yüksekova- Esendere kara yolunun Kısıklı köyü civarlarında meydana gelen trafik kazasında Hasan ve Şemle Büyüksu çifti olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olan 3 kişi de Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Bugün sabah saatlerinde hastane morgunda alınan Büyüksu çiftinin cenazeleri, kara yoluyla Esendere'ye getirildi. Sarıyıldız Mahallesi'ndeki camide kılınan namaz sonrası Büyüksu çiftinin cenazeleri gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca yan yana toprağa verildi - Son Dakika

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