Trafik kazasında ölen genç kızın tabutuna gelin duvağı örtüldü
Trafik kazasında ölen 3 genç son yolculuğuna uğurlandı
BALIKESİR - Balıkesir'inn Burhaniye ilçesinde İzmir karayolunda bir otomobilin köpeğe çarptıktan sonra kamyona çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuklarına uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit-İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde Hasan Özkaya idaresindeki otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen kamyona çarptı. Kazada 3 genç hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden Hasan Özkaya, Ali Yıldız Havran ilçesinde; Nazife Nehir Akyay ise Edremit'in Zeytinli Mahallesinde sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
Nazife Nehir Akyay'ın cenazesi Zeytinlik Merkez Camine getirildi. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Nazife Nehir Akyay'ın cenazesi omuzlar üzerinde taşınarak Zeytinli Kabristanlığında toprağa verildi. Nazife Nehir Akyay'ın tabutunun üzerine gelinlik duvağı konuldu. Cenazeye Edremit Belediye Başkan Vekili Yılmaz Tezcan, Edremit eski Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, çok sayıda vatandaş, sevenleri ve ailesi katıldı.
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