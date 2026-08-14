Balıkesir’de kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu, Dursunbey'in Selimağa Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Karesi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Serra Uyan için Selimağa Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Vali Ustaoğlu ve Başkan Bahçavan, cenaze namazı öncesi Uyan'ın Balıkesir'de askeri personel olan Babası Halil Uyan ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Serra Uyan'ın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Dursunbey Kaymakamı Musa Ayyıldız, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve çok sayıda vatandaş katıldı.