Balıkesir’de kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 14 yaşındaki Serra Uyan, Dursunbey'in Selimağa Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Vali İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Musa Ayyıldız, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu, Dursunbey'in Selimağa Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Karesi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Serra Uyan için Selimağa Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Vali Ustaoğlu ve Başkan Bahçavan, cenaze namazı öncesi Uyan'ın Balıkesir'de askeri personel olan Babası Halil Uyan ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Serra Uyan'ın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Dursunbey Kaymakamı Musa Ayyıldız, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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