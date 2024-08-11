Trafik Kazasında Yaralanan 14 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

3.Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, trafik kazasında yaralanan 14 yaşındaki çocuk, 40 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 2 Temmuz 2024 tarihinde Tavşanlı Tepecik yolu 1. kilometresinde meydana gelmişti.

Tavşanlı'dan Tepecik beldesi istikametine seyir halinde olan A. K. idaresindeki 43 NZ 120 idaresindeki otomobil ile Tepecik beldesinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Mustafa Kaygısız (14) idaresindeki 43 UY 895 motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mustafa Kaygısız ağır yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaygısız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 40 gündür devam eden yaşam savaşını kaybetti. - KÜTAHYA