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Trafik polislerinden modifiye uygulaması: 18 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Trafik polislerinden modifiye uygulaması: 18 araç trafikten men edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik polisleri, son 3 ayda yaptığı uygulamalarla gürültüye neden olan abart egzoz takılı 18 aracı trafikten men etti. Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine modifiye araçlar ve motosikletliler üzerinde uygulamalarını arttırdı. Son 3 ayda 135 araca işlem yapılırken, 18 araç trafikten men edilerek, sürücülere 548 bin 640 lira ceza kesildi.

Trafik polislerinden modifiye uygulaması: 18 araç trafikten men edildi
25.12.2023 - 20:03,  Güncelleme: 20:05
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Trafik polislerinden modifiye uygulaması: 18 araç trafikten men edildi

O araçlar trafikten men ediliyor

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik polisleri, son 3 ayda yaptığı uygulamalarla gürültüye neden olan abart egzoz takılı 18 aracı trafikten men etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine modifiye araçlar ve motosikletliler üzerinde uygulamalarını arttırdı. Özellikle ek egzoz takılan araçları ve motosikletleri belirleyen trafik ekipleri, uygulama noktasında yaptığı inceleme ile araçları trafikten men ediyor. Son 3 ayda 135 araca işlem yapılırken, 18 araç trafikten men edilerek, sürücülere 548 bin 640 lira ceza kesildi.

Egzozlardan çıkan sesler vatandaşların büyük tepkisini çekerken, bazı araçlarda kullanılan teknikler polisleri bile hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Trafik polislerinden modifiye uygulaması: 18 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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