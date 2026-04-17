Trafik Suçlusu Osmaneli\'nde Yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Osmaneli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında A.H. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgusunda, yakalama kararı bulunduğu, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK