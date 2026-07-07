Bekçiye kavga sonrası ölüm cezası - Son Dakika
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Bekçiye kavga sonrası ölüm cezası

Bekçiye kavga sonrası ölüm cezası
07.07.2026 17:39
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Kayseri'de trafikte tartıştığı 67 yaşındaki emekli İzzet K.'nin ölümüne neden olmakla suçlanan çarşı ve mahalle bekçisi H.E., 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 14 Ekim 2025'te Felahiye ilçesinde meydana gelmiş, bekçinin U dönüşü yapan İzzet K. ile tartışması sonucu yaşanan arbedede İzzet K. aldığı darbeyle yere yığılmış ve 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kayseri'de trafikte tartıştığı 67 yaşındaki emekli İzzet K.'nin ölümüne neden olmakla suçlanan çarşı ve mahalle bekçisi yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı.

İzzet K.'nin ölümüyle ilgili olarak mahalle bekçisi H.E. karar duruşmasında Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İzzet K.'nin yakınları ve avukatları H.E. ile İzzet K. arasında daha önce husumet olduğunu belirtirken H.E.; şehit yakını olduğunu, olaydan birkaç ay önce tartıştıklarını ancak bu olayın kapandığını söyledi. H.E.; olay günü kendisinin İzzet K.'ye vurmadığını, ayağının takılması nedeniyle çarptığını belirterek, suçsuz olduğunu söyledi. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti kasten yarala sonucunda ölüme sebebiyet vermekten çarşı ve mahalle bekçisi H.E.'yi 10 yıl hapis cezası ile cezalandırarak, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay:

Kayseri'nin Felahiye İlçesi Kayapınar Mahallesi'nde 14 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre; çarşı ve mahalle bekçisi H.E. seyir halindeyken 67 yaşındaki İzzet K. U dönüşü yapınca kaza tehlikesi yaşandı. Kaza sonrası taraflar karşı karşıya gelirken çıkan arbedede İzzet K. aldığı darbe ile yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine böyleye gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.K. 17 Ekim tarihinde hastanede hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Felahiye, Kayseri, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bekçiye kavga sonrası ölüm cezası - Son Dakika

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