Trafikte Yumruklu Tartışmaya Ceza - Son Dakika
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Trafikte Yumruklu Tartışmaya Ceza

Kadıköy'de sürücü, minibüs camına yumruk atınca 3 bin 972 TL ceza aldı.

17.05.2025 14:02
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Kadıköy'de tartıştığı sürücünün aracına yumruk atan şahsa 3 bin 972 TL ceza

İSTANBUL - Kadıköy'de bir sürücü, tartıştığı sürücünün kullandığı minibüsün camına seyir halindeyken yumruk attı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsa 3 bin 972 TL ceza kesildi. O anlar minibüsteki yolcular tarafından kaydedildi.

Kadıköy'de D 100 karayolu Bostancı mevkiinde 9 Mayıs tarihinde yaşanan olayda, iddiaya göre iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan şahıs, tartıştığı sürücünün kullandığı minibüsün camına seyir halindeyken yumruk attı. Tartışma bir süre sonra sonlanırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahıs yakalandı.

Minibüsün camına yumruk atan R.D. isimli şahsa, 'Diğer araçların güvenle geçeceği açıklığı bırakamamak', 'Saygısızca araç kullanmak', 'Emniyet şeridi ihlali', 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden dolayı toplamda 3 bin 972 TL trafik idari para cezası kesildi.

Yaşanan o anlar, minibüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

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