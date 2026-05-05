Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Aile Uğurlandı

Uşak-İzmir karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişilik aile, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Simav'ın tanınmış avukatlarından Mustafa Özlüer, eşi Tuğba Özlüer ile çocukları Nil ve Selin Özlüer, Uşak'tan Simav'a dönerken 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Simav İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nden alınarak babaevinin önüne getirildi. Burada ailenin yakınları taziyeler kabul etti. Dualar edilerek, helallik alındı. Ardından cenazeler Halil Ağa Camii'ne götürüldü. İkindi namazını müteakip Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35) ve çocukları Nil (6) ile Selin (1) için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Özlüer ailesinin cenazeleri, Yenimahalle Kabristanı'nda yan yana defnedildi.

Cenaze törenine Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Bayrak ve Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA