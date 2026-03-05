Traktör Altında Kalan Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Traktör Altında Kalan Çiftçi Hayatını Kaybetti

05.03.2026 14:32
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, arıza yapan traktörü tamir ederken yaşamını yitiren çiftçi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde meydana gelen olayda bir çiftçi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün akşam saatlerinde köyde meydana geldi. Bir traktörde arıza meydana gelmesi üzerine çiftçi arızayı gidermek için traktörün altına girdi.

İddiaya göre viteste kalan traktörü düz kontak yaparak çalıştırmaya çalışan çiftçi, bu sırada aniden hareket eden traktörün altında kaldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

