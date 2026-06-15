Traktör Arızasında Çiftçi Ölümden Döndü - Son Dakika
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Traktör Arızasında Çiftçi Ölümden Döndü

15.06.2026 09:07
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Antakya'da traktörün pulluğuna kapılan çiftçi, biçerdöver operatörünün müdahalesiyle kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde arızayı tamir etmeye çalışırken traktörün pulluğuna takılarak ölümle burun buruna gelen çiftçi, biçerdöver operatörünün müdahalesiyle parçalara ayrılarak ölmekten kurtuldu. Yaralı çiftçi hastaneye kaldırılırken, kurtarma anları kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Melekli Mahallesi'nde çiftçilik yapan vatandaş, traktör yardımıyla tarlasını sürerken traktörün pulluğunda arıza oluştu. Traktörün çalıştığı esnada arızayı tamir etmeye çalışan çiftçi, pulluğun hareket etmesiyle pulluğa kapıldı. Nevşehir'den hasat için gelen biçerdöver operatörü Barış Ünal, pulluğa kapılan çiftçiyi fark edince hemen yardıma koştu. Ünal, önce traktörü durdurdu sonra da pulluğa kapılan çiftçiyi güçlükle kurtardı. Çiftçiyi kurtardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı çiftçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Pulluğa kapılan çiftçiyi kurtaran operatör Ünal, duruma fark etmemeleri durumunda çiftçinin parçalara ayrılabileceğini söyledi. Çiftçinin pullağa kapıldığı ve operatörün koşup çiftçiyi kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

"Eğer yardım etmeseydik arkadaşı ikiye bölecekti, traktör çok güçlüydü ve kesinlikle ölürdü"

Yaptığı müdahaleyle çiftçiyi ölümden döndürdüğünü söyleyen operatör Barış Ünal, "Ben 26 yıldır biçerdöver kullanıyorum. Bu arkadaş sabahleyin tırmık toplamak için geldi. Traktörün arkasındaki tırmıkla beraber bir iki kere ayar yaptı ama ayarı tutturamadı. O esnada traktör çalışıyordu. Traktör çalıştığı zaman traktörü iki üç kere salladı. Salladıktan sonra boş traktörün kuyruk mili dönmeye başladı. Ondan sonra kuyruk mili dönünce adamı kaptı. Kaptıktan sonra adam yakın olduğu için o arkadaşı ben de izliyordum. Bir an önce hızlıca yardımına koştum. Eğer yardım etmeseydik arkadaşı ikiye bölecekti. Traktör çok güçlüydü ve kesinlikle ölürdü. Ben buradan bir dakikada varana kadar iki kaburgasını kırmış. Normal bir insan o aradan çıkartamazdı. Bütün zorları başardıktan sonra zorla arkadaşı çıkardım. Durumu sıcak olduğundan, olayın sıcaklığını biz bilemedik. Sonra hastaneye götürdükleri zaman kaburga kemikleri kırık olduğu anlaşıldı. Benim başıma şu an öyle bir olay gelmedi. Şükür biz dikkatli ve programlı işler yapıyoruz. Öyle rastgele iş yapmıyoruz. Biz bütün her işimizde biçerdöveri durdurup güvenliğini aldıktan sonra yapıyoruz. İşini severek yapsınlar, işini severek yaptığın zaman başına hiçbir bela gelmez" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antakya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör Arızasında Çiftçi Ölümden Döndü - Son Dakika

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