Traktör Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Kontrolden çıkan traktör ormanlık alana devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

UŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yenice köyde bir traktörün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yenice köy yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. yönetimindeki 64 FF 373 plakalı traktör seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana devrildi. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonucu bölgeye 112 Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince traktör sürücüsü ve traktörde yolcu konumunda bulunan Melih Gezer (7), Mükerrem Demir ve M.G. Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Melih Gezer ve Mükerrem Demir hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.