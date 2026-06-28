Traktör Devrildi, 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de üzerine traktör devrilen 72 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Düzce'de akşam saatlerinde traktörüyle tarlaya giden 72 yaşındaki Beytullah Elmalı, Çilimli ilçesi Hızardere köyünde traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam, yapılan çalışma ile çıkartılarak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çilimli Entegre hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan bütün müdajhaklelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - DÜZCE