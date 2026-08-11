Traktör Devrildi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Say ile eşi Elif Say meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.

Kaza, gece saatlerinde Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde meydana gelmişti. Mehmet Say'ın (70) tarla dönüşü yokuş aşağı kullandığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle yan yatarak yol kenarındaki dere yatağına devrilmişti. Traktörün altında kalan Mehmet Say ile yanında bulunan eşi Elif Say'ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, kaza yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.