Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ezilen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi yakınlarında yaşandı. Yanındaki 4 kişiyle birlikte tarlaya giden 45 yaşındaki Çetin Bozkurt, direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörü şarampole devirdi. Kazada traktörün altında kalarak ezilen sürücü hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA