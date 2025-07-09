Traktör Hırsızlığı Operasyonu: Şüpheliler Yakalandı

Denizli'de arkadaşlarıyla bir araya gelen iki şüpheli, komşularına ait traktörü çalarak kamyonet ile Aydın'a götürüp sattı. Branda ile gizlemeye çalıştıkları 400 bin liralık traktörü 60 bine satan şüpheliler, JASAT'ın titiz çalışmasıyla yakalandı.

Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde ikamet eden Remzi K. (76), traktörünün çalındığını fark etti. Yaşlı adam jandarmaya ihbarda bulunması üzerine Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli ve ya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT timi tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 128 kamera kaydı saniye saniye incelendi. JASAT timinin çalışması sonucu gece saatlerinde meydana hırsızlık olayının şüphelileri tespit edildi. JASAT, Otoyol ve Honaz Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler kaçmalarına fırsat verilmeden yakalanarak gözaltına alındı.

Komşusunun traktörünü çalıp Aydın'a satmış

Traktörü çalınan Remzi K.'nın komşusu olan Hamza G. (28) ve Durmuş G. (36), arkadaşlarıyla birlikte çaldıkları 350 - 400 bin TL değerindeki traktörü kamyonete yükleyip Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Aşkın K.'ya (66) değerinin çok altında 60 bin TL'ye sattıkları tespit edildi. Söke'ye götürülen traktörü taşıyan kamyonetin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ise dikkat çekti. Hırsızlar kamyonete yükledikleri traktörün fark edilmemesi için de üzerini brandayla örttükleri görüldü. Aşkın K.'ya ait depoda yapılan aramalarda çalınan traktör bulunarak Denizli'de sahibine teslim edilirken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suç kayıtları ise dikkatlerden kaçmadı. Hamza G.'nin 14, Durmuş G.'nin 13, Durmuş İ.'nin 2 Aşkın K.'nın ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Hamza G., ve Durmuş G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Durmuş İ., ve Aşkın K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ