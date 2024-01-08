Traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de römorkunda odun yüklü traktör ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişide ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 16. kilometresindeki hayvan barınağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.O. idaresindeki 06 DGC 409 plakalı kamyon, banket üzerinde seyreden İsmail Bostancı'nın kullandığı 71 FK 236 plakalı traktöre çarptı. Römorkunda odun yüklü traktör, çarpmanın şiddetiyle şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, traktör sürücüsü İsmail Bostancı'nın olay yerinde hayatının kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince de traktör sıkışan B.B. ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Bostancı'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.