Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti. Traktörde bulunan 1 kişide yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay, Savaştepe ilçesine bağlı Yeşilhisar Mahallesi 7. Sokak da meydana geldi. Tarlasına gitmek için 10 L 1023 plakalı traktör ile yola çıkan N.T. traktörün direksiyon hakimiyeti kaybeden yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kaza mahalline geldiklerinde sürücü N.T.'nin hayatını kaybettiği ve yanında bulunan S.T. isimli vatandaşın yaralandığı görüldü. Yaralı vatandaş S.T. 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR