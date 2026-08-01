Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Develi Karayolu Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şefik Önal'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Şefik Önal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.