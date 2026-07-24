Traktör Römorku Altında Kalan Tamirci Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde traktör römorkunun patlayan lastiğini değiştirmek için altına giren tamirci, üzerine devrilen buğday yüklü römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi girişinde meydana geldi. Seyir halindeki traktöre takılı buğday yüklü römorkun birden lastiği patladı. Durumu fark eden traktör şoförü lastik değişimi için tamirci çağırdı. Olay yerine gelen Suriye uyruklu lastik tamircisi Emced Sabuni (30), römorkun altına girerek kriko ile müdahale etti. Bu sırada dengeden çıkan buğday yüklü römork, Emced Sabuni'nin üzerine devrildi. Devrilen traktör römorkunun altında kalan Sabuni'nin kurtarılması için çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Daha sonra römork el birliğiyle kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabuni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

"Çabuk kaç diye bağırdım ama ne yaptıysak kurtaramadık"

Olayla ilgili konuşan bir görgü tanığı, "Traktör sahibi bizi arayıp lastiğinin patladığını söyledi ve biz de geldik. Usta ile hemen krikoyu yanaştırdık. Ben arabaya malzeme almaya diye geldim. O sırada römork oynamaya başladı. Usta çabuk kaç oradan diye bağırdım ama zaten anında römork devrildi ve usta altında kaldı ama ne yaptıysak kurtaramadık" dedi.

Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından Emced Sabuni'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.