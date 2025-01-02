Traktör Under Kalan Adam Hayatını Kaybetti

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Traktörünü tamire götürürken, traktörün altında kaldı

Traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti, olay yerine gelen oğlu gözyaşlarına boğuldu

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürdüğü traktörün altında kalan 61 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alan oğlu olay yerine geldiğinde gözyaşlarına boğulurken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, 13.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Keramet Ilıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yaman (61), kullandığı traktörün tekerleğini yaptırmak için yola çıktı. Bir süre ilerleyen Yaman, direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki zeytinliklerin arasına devrildi. Traktörün altında kalan Yaman için çevredekiler 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, traktörün altında kalan adamı çıkarırken, Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi duyan oğlu ise olay yerine geldiğin gözyaşlarını boğuldu. Jandarma ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.