Traktörden Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarlasında çalıştığı esnada traktörden düşen çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede çiftçilik yapan İbrahim İkiz, traktörüyle tarlada çalıştığı esnada düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İkiz'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - HATAY