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Traktörün ikiye bölündüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KASTAMONU - Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde otomobil ile çarpışan traktörün ikiye bölündüğü kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüyü ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin çarptığı traktörün havalandığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Davutca köyü mevkiinde Serdal Muşlu yönetimindeki 37 SL 409 plakalı Honda marka otomobil ile Taşköprü istikametinden Kastamonu istikametine seyir halindeyken aynı istikamete giden ve sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen Hasan Samancı idaresindeki 37 BE 297 plakalı Massey Ferguson marka traktör çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serdal Muşlu ile traktör sürücüsü Hasan Samancı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Traktörün ikiye bölündüğü kazada güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Yaşanan feci kazada bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki traktörün arka arkaya seyir halindeki iken sol şeritten gelen otomobilin dönüş yapmak isteyen traktöre çarptığı görülüyor. Kazada traktörün havalandığı ve ikiye bölündüğü görülüyor.