Tramvayda Koltuk Kavgası - Son Dakika
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Tramvayda Koltuk Kavgası

Sirkeci'de tramvayda yaşanan koltuk kavgası cep telefonuna yansıdı. Üç kadın arasında gerginlik.

04.05.2025 17:29
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Sirkeci'de T1 Kabataş - Bağcılar tramvayında yolcuların 'oturma' kavgası cep telefonu kamerasında

Tramvayda 3 yolcu arasında yaşanan 'koltuk' kavgası cep telefonu kamerasında

İSTANBUL - T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında 3 kadın yolcu arasında yaşanan kavgada taraflar birbirlerine küfür ve hakaretlerde bulunurken, kadın bir yolcu tramvayda bulunan diğer yolculara tükürdü. Tramvayda bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda iddiaya göre iki yolcu arasında oturma kavgası yaşandı. Üç kadın arasında yaşanan kavgada iddiaya göre bir kadın tramvayda oturmak istediği sırada kızı tarafından farklı bir yere oturtulmak istendi. Başka bir yolcunun oturduğu yere annesini oturtmak isteyen kız ile diğer yolcu arasında ters oturma tartışması yaşandı. Sözlü tartışmanın kısa sürede küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların kavgayı ayırmak istediği sırada anne kızla tartışma yaşayan diğer kadın yolcu, anne kıza tükürünce diğer vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kadın, tramvayda bulunan diğer yolculara da küfürler savururken o kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tramvayda Koltuk Kavgası - Son Dakika

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