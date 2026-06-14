Tramvaydan Tutunan Patenli Çocuklar Tehlike Yarattı - Son Dakika
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Tramvaydan Tutunan Patenli Çocuklar Tehlike Yarattı

Tramvaydan Tutunan Patenli Çocuklar Tehlike Yarattı
14.06.2026 12:19
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Eskişehir'de patenli 2 çocuk, tramvaya asılarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Kazaya davetiye çıkardılar.

Eskişehir'de tramvaydan tutunarak yolculuk yapan patenli 2 çocuk, kazaya davetiye çıkardı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan araç yolunda paten kayan 2 çocuk, kazaya adeta davetiye çıkardı. Yolcu taşıyan tramvaya da asılarak ivme kazanan çocuklar, yolda paten kaymaya devam etti. Yaşanan tehlike dolu anlar bir aracın kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tramvaydan Tutunan Patenli Çocuklar Tehlike Yarattı - Son Dakika

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