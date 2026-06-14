Tramvaydan Tutunan Patenli Çocuklar Tehlike Yarattı

Eskişehir'de tramvaydan tutunarak yolculuk yapan patenli 2 çocuk, kazaya davetiye çıkardı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan araç yolunda paten kayan 2 çocuk, kazaya adeta davetiye çıkardı. Yolcu taşıyan tramvaya da asılarak ivme kazanan çocuklar, yolda paten kaymaya devam etti. Yaşanan tehlike dolu anlar bir aracın kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR