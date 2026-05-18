Tren Kazasında 73 Yaşındaki Hasan İgret Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybeden şahsın Nazilli'de ikamet eden 73 yaşındaki Hasan İgret olduğu öğrenildi.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi Turanlar Kavşağı karşısında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan tren, henüz bilinmeyen bir nedenle raylarının üzerinde bulunan şahsa çarptı. Çarpmanın etkisi ile şahıs trenin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kazada hayatını kaybeden şahsın 73 yaşındaki Hasan İgret'in Nazilli'de yaşadığı öğrenilirken, şahsın hayatını kaybettiği gün Germencik'e niçin geldiğinin araştırıldığı öğrenildi. - AYDIN