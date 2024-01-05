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Tren raylarını çaldığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Tren raylarını çaldığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait araca el konulurken, ele geçirilen malzemeler ilgili kuruma teslim edildi.

Tren raylarını çaldığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı
05.01.2024 - 00:34,
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Tren raylarını çaldığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar çerçevesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında, İslahiye ilçesinde şüpheli 2 şahsın demiryolunda bulunan tren raylarını çaldığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların aracında yapılan aramalarda 105 adet Demir Tirfon, 99 adet Demir Gergi Kıskacı, 5 adet Demir Açı Kılavuzu ve 1 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu kullanma suçundan da işlem yapılan şüpheli şahıslar H.K. ve M.Ç., tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere ait araca el konulurken, ele geçirilen malzemeler ilgili kuruma teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Jandarma, İslahiye, Güvenlik, Hırsızlık, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tren raylarını çaldığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


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