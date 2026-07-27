Tren Traktöre Çarptı: Sürücü Sağ!

Muş'ta hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktör ikiye ayrılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmeye çalışan traktör, yolcu treniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye ayrılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza çevrede büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün durumunu kontrol ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Maddi hasarın meydana geldiği kazanın ardından hemzemin geçitte ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.